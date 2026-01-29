Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył

Ładowanie...

Choć najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji Samsunga jest obecnie nadchodzący Galaxy S26, z niecierpliwością czekamy też na najnowszą generację słuchawek Galaxy Buds i Buds Pro. Najnowszy przeciek z Francji rzuca sporo światła na to, ile mogą kosztować Galaxy Buds 4 i Galaxy Buds 4 Pro - a to pozwala z dużą dozą pewności oszacować także ceny w Polsce.

Nowe Galaxy Buds, stare stawki. Ptaszki znad Sekwany śpiewają o cenniku

Według informacji serwisu Dealabs Samsung nie planuje podwyżek względem poprzedniej generacji. Galaxy Buds 4 mają zostać wycenione na 179 euro, natomiast Galaxy Buds 4 Pro na 249 euro. To dokładnie te same kwoty, z jakimi na europejski rynek wchodziły Galaxy Buds 3 i Buds 3 Pro.

Przeciek jest o tyle wiarygodny, że Dealabs ma na swoim koncie liczne sprawdzone infomracje, choćby o specyfikacji Galaxy Watch 7 czy cennach Pixeli 9.

Francuzi dotarli także do informacji o planowanej ofercie premierowej we Francji - do obu modeli w czarnym kolorze Samsung ma dorzucać bezprzewodową ładowarkę 25 W. Na razie nie wiemy, czy podobna promocja obejmie także Polskę, ale w przeszłości takie akcje odbywały się również u nas.

To ile będą kosztować pchełki Samsunga w Polsce?

Jeśli ceny w eurostrefie faktycznie pozostaną bez zmian, łatwo przełożyć je na nasze realia. Przy premierze w lipcu 2024 r. Galaxy Buds 3 kosztowały 749 zł, a Galaxy Buds 3 Pro 1029 zł. To sugeruje, że Galaxy Buds 4 powinny startować z bardzo zbliżonego pułapu, podobnie jak wariant Pro.

Z przecieków wynika również, że Samsung planuje delikatne zmiany wzornicze. Na materiałach znalezionych w becie One UI 8.5 widać odejście od bardziej kanciastej, trójkątnej formy znanej z Buds 3 na rzecz spłaszczonych "tłoczków". Szczegóły techniczne pozostają jednak tajemnicą - na ten moment znamy wyłącznie ceny i warianty kolorystyczne: czarny i biały dla obu modeli oraz możliwy, morelowy kolor zarezerwowany dla Buds 4 Pro i sklepu Samsunga.

Trzy warianty kolorystyczne Galaxy Buds 4 Pro odnalezione w One UI 8.5 beta

Malwina Kuśmierek 29.01.2026 16:41

