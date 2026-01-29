REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył

Francuscy leakerzy dotarli do cennika Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro. Zgodnie z przeciekiem Samsung nie ugiął się pod presją inflacji.

Malwina Kuśmierek
Galaxy Buds 4 z wyceną jak poprzednik
REKLAMA

Choć najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji Samsunga jest obecnie nadchodzący Galaxy S26, z niecierpliwością czekamy też na najnowszą generację słuchawek Galaxy Buds i Buds Pro. Najnowszy przeciek z Francji rzuca sporo światła na to, ile mogą kosztować Galaxy Buds 4 i Galaxy Buds 4 Pro - a to pozwala z dużą dozą pewności oszacować także ceny w Polsce.

REKLAMA

Nowe Galaxy Buds, stare stawki. Ptaszki znad Sekwany śpiewają o cenniku

Według informacji serwisu Dealabs Samsung nie planuje podwyżek względem poprzedniej generacji. Galaxy Buds 4 mają zostać wycenione na 179 euro, natomiast Galaxy Buds 4 Pro na 249 euro. To dokładnie te same kwoty, z jakimi na europejski rynek wchodziły Galaxy Buds 3 i Buds 3 Pro.

Przeciek jest o tyle wiarygodny, że Dealabs ma na swoim koncie liczne sprawdzone infomracje, choćby o specyfikacji Galaxy Watch 7 czy cennach Pixeli 9.

Francuzi dotarli także do informacji o planowanej ofercie premierowej we Francji - do obu modeli w czarnym kolorze Samsung ma dorzucać bezprzewodową ładowarkę 25 W. Na razie nie wiemy, czy podobna promocja obejmie także Polskę, ale w przeszłości takie akcje odbywały się również u nas.

To ile będą kosztować pchełki Samsunga w Polsce?

Jeśli ceny w eurostrefie faktycznie pozostaną bez zmian, łatwo przełożyć je na nasze realia. Przy premierze w lipcu 2024 r. Galaxy Buds 3 kosztowały 749 zł, a Galaxy Buds 3 Pro 1029 zł. To sugeruje, że Galaxy Buds 4 powinny startować z bardzo zbliżonego pułapu, podobnie jak wariant Pro.

Z przecieków wynika również, że Samsung planuje delikatne zmiany wzornicze. Na materiałach znalezionych w becie One UI 8.5 widać odejście od bardziej kanciastej, trójkątnej formy znanej z Buds 3 na rzecz spłaszczonych "tłoczków". Szczegóły techniczne pozostają jednak tajemnicą - na ten moment znamy wyłącznie ceny i warianty kolorystyczne: czarny i biały dla obu modeli oraz możliwy, morelowy kolor zarezerwowany dla Buds 4 Pro i sklepu Samsunga.

Trzy warianty kolorystyczne Galaxy Buds 4 Pro odnalezione w One UI 8.5 beta

Więcej na temat urządzeń Samsunga:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
29.01.2026 16:41
Tagi: SamsungSłuchawki bezprzewodowe
Najnowsze
16:06
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime
Aktualizacja: 2026-01-29T16:06:12+01:00
15:47
Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-01-29T15:47:45+01:00
15:27
Szef cyberobrony USA nakarmił ChatGPT tajnymi danymi. "Przypadkowo"
Aktualizacja: 2026-01-29T15:27:21+01:00
14:56
Czołgi K2 sypią się jak choinki. "Robimy za poligon dla Korei"
Aktualizacja: 2026-01-29T14:56:14+01:00
14:24
Praktyczne prezenty na Walentynki dla par. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2026-01-29T14:24:59+01:00
14:22
Najlepszy czytnik e-booków na Walentynki. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-29T14:22:55+01:00
12:59
Windows 11 dobija do miliarda. A tak go hejtujecie
Aktualizacja: 2026-01-29T12:59:38+01:00
12:30
Duży problem z logowaniem do banków. "Bardzo nietypowa awaria"
Aktualizacja: 2026-01-29T12:30:52+01:00
11:34
Kometa 3I/Atlas potwierdza niewygodną prawdę. "Pilnie potrzeba sieci obrony Ziemi"
Aktualizacja: 2026-01-29T11:34:43+01:00
11:10
Możesz pomóc w obronie Ziemi. Trzeba patrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-01-29T11:10:48+01:00
10:54
Hale zamiast potężnego miasta przyszłości. Saudyjczycy liżą rany
Aktualizacja: 2026-01-29T10:54:14+01:00
10:27
Chrome przestanie być przeglądarką. Google idzie na całość
Aktualizacja: 2026-01-29T10:27:03+01:00
10:08
Trump chce mieć drugi Czarnobyl. Luzuje normy dotyczące atomu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:08:09+01:00
10:00
Nie widziałeś jeszcze takiego smartwatcha. Złoto wylewa się z ekranu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:00:00+01:00
9:08
Nie wierzę, że Samsung to zrobił. Koniec najpopularniejszej wersji Galaxy
Aktualizacja: 2026-01-29T09:08:59+01:00
8:47
Telefony dostaną więcej RAM-u. Akurat teraz, gdy ceny szybują
Aktualizacja: 2026-01-29T08:47:59+01:00
8:30
Ścieki na Facebooku to nie problem, a plan. Zuckerberg oszalał
Aktualizacja: 2026-01-29T08:30:36+01:00
7:31
Razer Huntsman V3 Pro 8kHz to najszybsza klawiatura świata. Ale nie to grzeje mi serce - test
Aktualizacja: 2026-01-29T07:31:07+01:00
7:00
Polska zbrojeniówka na najwyższych obrotach. Rekordowe zamówienie
Aktualizacja: 2026-01-29T07:00:00+01:00
6:20
Coś leci w stronę Ziemi. A my jesteśmy ślepi i głusi
Aktualizacja: 2026-01-29T06:20:00+01:00
6:15
Naddźwiękowy X-59 dostaje eskortę. "Chcą uciszać huk"
Aktualizacja: 2026-01-29T06:15:00+01:00
6:10
Doom na słuchawkach. Gdzie jest kres tego cudownego szaleństwa?
Aktualizacja: 2026-01-29T06:10:00+01:00
6:05
Polski łowca dronów. Tańszy niż rakieta, szybszy niż obrona naziemna
Aktualizacja: 2026-01-29T06:05:00+01:00
6:00
Pentagon ma nową zabawkę na orbicie. Nikt jej nie zagłuszy
Aktualizacja: 2026-01-29T06:00:00+01:00
21:24
Unia ustawia Androida. Google będzie nieszczęśliwy, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T21:24:00+01:00
20:15
Ludzie nie chcą nowego systemu na iPhone'y. Absurdalne powody
Aktualizacja: 2026-01-28T20:15:00+01:00
19:15
Twój telefon będzie szybszy niż laptop. I nie spali ci kieszeni
Aktualizacja: 2026-01-28T19:15:00+01:00
18:27
Sięgnęliśmy niemal Wielkiego Wybuchu. To zdjęcie przejdzie do historii
Aktualizacja: 2026-01-28T18:27:04+01:00
17:53
Amazon wypłaci użytkownikom miliony. Nowa polityka zwrotów
Aktualizacja: 2026-01-28T17:53:11+01:00
17:47
Wywalisz ładowarkę przewodową. Samsung Galaxy S26 zmieni grę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:47:29+01:00
17:09
Google nie będzie wyświetlać głupot. Uwierzę, jak zobaczę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:09:22+01:00
16:18
Mówi, że gigant celowo zawyżał ceny gier. Jeśli wygra, będzie armagedon
Aktualizacja: 2026-01-28T16:18:25+01:00
15:39
O Sonosie było cicho, ale właśnie dał do pieca. I to jak
Aktualizacja: 2026-01-28T15:39:26+01:00
15:18
Ludzie przeoczyli anomalie na zdjęciach z Hubble'a. Jest grubo
Aktualizacja: 2026-01-28T15:18:17+01:00
15:08
Pierwszy składany iPhone będzie przestarzały. O 13 lat
Aktualizacja: 2026-01-28T15:08:44+01:00
15:00
iRobot zmienia właściciela. Twórca Roomby trafia w wiadome ręce i to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T15:00:29+01:00
14:57
Prezenty dla gadżeciarza na Walentynki. Te zrobią robotę
Aktualizacja: 2026-01-28T14:57:05+01:00
14:55
Jaki iPhone na Walentynki? Te będą najlepsze na prezent
Aktualizacja: 2026-01-28T14:55:34+01:00
14:52
WhatsApp wbija w fotel nowym ulepszeniem. Musisz je włączyć
Aktualizacja: 2026-01-28T14:52:12+01:00
14:33
Pancerne drony powstaną w Polsce. Nie mieliśmy takich wozów bojowych
Aktualizacja: 2026-01-28T14:33:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA