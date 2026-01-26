REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy A57 na zdjęciach. Następca ulubieńca Polaków jest śliczny

W sieci pojawiły się zdjęcia jednego z najważniejszych smartfonów 2026 r. Już teraz wiem, że Samsung Galaxy A57 spodoba się ludziom. Nie tylko przez niską cenę. 

Albert Żurek
Galaxy A56
REKLAMA

Galaxy A56 był istnym hitem wśród Polaków. Operatorzy tacy jak Orange ujawnili, że to właśnie rozsądny model Samsunga był wybierany znacznie częściej niż drogie smartfony. Co roku seria Galaxy A5x króluje i tym razem nie powinno być inaczej.

REKLAMA

Samsung Galaxy A57 potwierdzony na zdjęciach. Chińczycy się wygadali

Chińska agencja certyfikująca TENAA opublikowała zdjęcia nadchodzącego Samsunga Galaxy A57. Fotografie zostały dołączone do wniosku o zatwierdzenie urządzenia. Dzięki nim jesteśmy pewni, jak smartfon będzie wyglądać z tyłu i przodu. 

Informacje z bazy danych urzędów zajmujących się certyfikacjami bardzo często są ogólnodostępne i stanowią sprawdzone źródło przecieków. Dotychczas w sieci mogliśmy znaleźć co najwyżej rendery wykonane w programach do grafiki 3D, ukazujące wygląd Galaxy A57. Tym razem dostajemy potwierdzenie, że Samsung szykuje kilka zmian w stylistyce i obudowie.

Na fotografiach widzimy nowe podejście do wyspy na aparaty, która składa się z aż trzech części: dwóch warstw szkła oraz dodatkowo wystających obiektywów. We wcześniejszym modelu Galaxy A56 wyspa była zintegrowana z aparatami. Dlaczego tym razem zastosowano takie podejście? Ponieważ w Galaxy A57 producent chce zastosować smuklejszą obudowę o grubości 6.9 mm, zamiast 7,4 mm.

Tym sposobem smartfon będzie najcieńszym modelem z serii A5X w historii. Już wcześniejsze informacje zauważone w TENAA ujawniły kilka elementów specyfikacji Galaxy A57:

  • ekran o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 1080 × 2340 pikseli;
  • akumulator o pojemności 5000 mAh; 
  • 8-rdzeniowy procesor taktowany 2,9 GHz;
  • pamięć: 8 GB lub 12 GB operacyjna, 128 lub 256 GB wbudowana;
  • aparaty tylne: 50 Mpix, 12 Mpix, 5 Mpix;
  • aparat przedni 12 Mpix;
  • masa: 182 g;
  • wymiary: 161.5 × 76.8 × 6.9 mm.

Oczekujemy, że w urządzeniu znajdzie się ekran Super AMOLED o odświeżeniu 120 Hz, procesor Exynos 1680 z układem graficznym Xclipse 550 GPU opracowanym we współpracy z AMD. Urządzenie powinno wspierać szybkie 45-watowe ładowanie przewodowe. 

Czytaj też:

REKLAMA

Kiedy premiera? Z doniesień zaufanego informatora wynika, że jeszcze w lutym - najprawdopodobniej w pierwszym lub drugim tygodniu miesiąca. Oprócz Galaxy A57 na rynku ma pojawić się też nieco mniej zaawansowany Galaxy A37.  

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
26.01.2026 18:18
Tagi: SamsungSmartfony
Najnowsze
18:06
Windows 11 zamkniesz już bez awarii. Microslop publikuje rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-01-26T18:06:35+01:00
17:51
Tak napoimy ludzi na Marsie. Nie potrzebujemy nawet lodu i moczu
Aktualizacja: 2026-01-26T17:51:28+01:00
17:32
Android znów rżnie z iOS-a. I to coś, co wkurzyło nawet ajfoniarzy
Aktualizacja: 2026-01-26T17:32:34+01:00
16:36
To nowy AirTag 2 (2026). Jednak nie biegnę do sklepu, choć zmiany niezłe
Aktualizacja: 2026-01-26T16:36:18+01:00
16:03
Ograłem Resident Evil Requiem i nie mogę ochłonąć. Będzie najlepsza odsłona
Aktualizacja: 2026-01-26T16:03:57+01:00
15:43
Niemieckim żołnierzom gotuje robot. Cirrus CA-1 wykarmia cały batalion
Aktualizacja: 2026-01-26T15:43:11+01:00
15:10
Coś właśnie spada na Ziemię, a sejsmometry tańczą. Dopiero to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2026-01-26T15:10:29+01:00
14:46
Samsung Galaxy S26 z dobrą zmianą. Nie ma już wstydu przed ajfoniarzami
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:30+01:00
13:29
Lidl wprowadza wielkie ułatwienie. O ile nie zapomnisz o jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:42+01:00
13:14
Amazon ułatwia zakupy. Sprawdziłem nową funkcję i już nie chcę inaczej
Aktualizacja: 2026-01-26T13:14:20+01:00
12:46
Nowy ChatGPT uczy się od Muska i powiela kłamstwa. To ja podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-26T12:46:18+01:00
12:09
Król TikToka sprzedał się. Dosłownie - zastąpi go cyfrowy klon
Aktualizacja: 2026-01-26T12:09:58+01:00
11:20
PKP Intercity tnie ceny o 40 proc. Rezerwuj, póki są bilety
Aktualizacja: 2026-01-26T11:20:55+01:00
11:01
Spędziłem 7 dni z realme P4 Power. Zapomniałem, gdzie mam ładowarkę
Aktualizacja: 2026-01-26T11:01:58+01:00
10:35
Skończą udawać, że są "eko". Nowe prawo zmiecie kłamstwa
Aktualizacja: 2026-01-26T10:35:26+01:00
9:54
WhatsApp nie będzie już taki sam. Zapłacisz za święty spokój
Aktualizacja: 2026-01-26T09:54:32+01:00
9:25
Co zrobisz, żeby oszczędzić: klikniesz w kupon czy nie weźmiesz telefonu?
Aktualizacja: 2026-01-26T09:25:33+01:00
8:45
Mądrzejsza Siri szybciej niż myśleliście. Podziękujcie Google'owi
Aktualizacja: 2026-01-26T08:45:18+01:00
8:12
Biały Dom przerobił zdjęcie protestującej. To już nie jest śmieszny mem
Aktualizacja: 2026-01-26T08:12:49+01:00
7:00
Jest polski patent na groźną superbakterię. Szpitale odetchną
Aktualizacja: 2026-01-26T07:00:00+01:00
6:30
Miały być eko, a wyszło jak zwykle. Busy do Morskiego Oka pod lupą NIK
Aktualizacja: 2026-01-26T06:30:00+01:00
6:10
Artemis 2 zajrzy na ciemną stronę Księżyca. Ale cel ma bardzo jasny
Aktualizacja: 2026-01-26T06:10:00+01:00
6:00
Samochodowy gigant zrobi drony. Potężne wsparcie dla Ukrainy
Aktualizacja: 2026-01-26T06:00:00+01:00
16:20
Z przyjemnością obserwuję wasze porażki. Ciekawe, jak nas zmienią
Aktualizacja: 2026-01-25T16:20:00+01:00
16:10
Śmietnik oazą wolności. Będzie heca, jak nią pozostanie 
Aktualizacja: 2026-01-25T16:10:00+01:00
16:00
Przeraziła mnie kłótnia Muska z szefem Ryanaira. Dziwię się, że chyba tylko mnie
Aktualizacja: 2026-01-25T16:00:00+01:00
14:02
Budujemy na Bałtyku potęgę, której trzeba pilnować. Polska technologia wchodzi pod wodę
Aktualizacja: 2026-01-25T14:02:37+01:00
10:42
Discombobulator to najnowsza broń Ameryki. Nowa era wojny energetycznej
Aktualizacja: 2026-01-25T10:42:35+01:00
6:40
Kosmos zobaczył coś niezwykłego. Nazare i fale jak wieżowce
Aktualizacja: 2026-01-25T06:40:00+01:00
6:33
Twój lot się opóźnia? Na odszkodowanie nie licz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:33:00+01:00
6:27
Woda butelkowana pod lupą. Nowe dane nie pozastawiają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-25T06:27:00+01:00
6:18
Ja do TCL. Mam sprawę w temacie Sony
Aktualizacja: 2026-01-25T06:18:00+01:00
6:07
Zrobił grę, która niszczy smartfony. Składasz i rozkładasz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:07:00+01:00
6:00
Rewolucja w akumulatorach. Nadchodzą baterie litowo-siarkowe
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
6:00
Jeddah Tower rośnie jak szalona. Rekord świata bardzo blisko
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
16:50
Zdjęcia Google z nowością. Pokażą, że twoje życie to mem
Aktualizacja: 2026-01-24T16:50:00+01:00
16:40
Xbox w pułapce. Została jedna deska ratunku
Aktualizacja: 2026-01-24T16:40:00+01:00
16:30
Kompromitacja Microsoftu. Twoje dane nie są bezpieczne
Aktualizacja: 2026-01-24T16:30:00+01:00
16:20
Trzy dekady otwierali Windowsa. Nadal próbują
Aktualizacja: 2026-01-24T16:20:00+01:00
16:10
Microsoft popsuł Painta. Trudno o większy absurd
Aktualizacja: 2026-01-24T16:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA