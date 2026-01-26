Samsung Galaxy A57 na zdjęciach. Następca ulubieńca Polaków jest śliczny

Ładowanie...

Galaxy A56 był istnym hitem wśród Polaków. Operatorzy tacy jak Orange ujawnili, że to właśnie rozsądny model Samsunga był wybierany znacznie częściej niż drogie smartfony. Co roku seria Galaxy A5x króluje i tym razem nie powinno być inaczej.

REKLAMA

Samsung Galaxy A57 potwierdzony na zdjęciach. Chińczycy się wygadali

Chińska agencja certyfikująca TENAA opublikowała zdjęcia nadchodzącego Samsunga Galaxy A57. Fotografie zostały dołączone do wniosku o zatwierdzenie urządzenia. Dzięki nim jesteśmy pewni, jak smartfon będzie wyglądać z tyłu i przodu.

Informacje z bazy danych urzędów zajmujących się certyfikacjami bardzo często są ogólnodostępne i stanowią sprawdzone źródło przecieków. Dotychczas w sieci mogliśmy znaleźć co najwyżej rendery wykonane w programach do grafiki 3D, ukazujące wygląd Galaxy A57. Tym razem dostajemy potwierdzenie, że Samsung szykuje kilka zmian w stylistyce i obudowie.

Na fotografiach widzimy nowe podejście do wyspy na aparaty, która składa się z aż trzech części: dwóch warstw szkła oraz dodatkowo wystających obiektywów. We wcześniejszym modelu Galaxy A56 wyspa była zintegrowana z aparatami. Dlaczego tym razem zastosowano takie podejście? Ponieważ w Galaxy A57 producent chce zastosować smuklejszą obudowę o grubości 6.9 mm, zamiast 7,4 mm.

Tym sposobem smartfon będzie najcieńszym modelem z serii A5X w historii. Już wcześniejsze informacje zauważone w TENAA ujawniły kilka elementów specyfikacji Galaxy A57:

ekran o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 1080 × 2340 pikseli;

akumulator o pojemności 5000 mAh;

8-rdzeniowy procesor taktowany 2,9 GHz;

pamięć: 8 GB lub 12 GB operacyjna, 128 lub 256 GB wbudowana;

aparaty tylne: 50 Mpix, 12 Mpix, 5 Mpix;

aparat przedni 12 Mpix;

masa: 182 g;

wymiary: 161.5 × 76.8 × 6.9 mm.

Oczekujemy, że w urządzeniu znajdzie się ekran Super AMOLED o odświeżeniu 120 Hz, procesor Exynos 1680 z układem graficznym Xclipse 550 GPU opracowanym we współpracy z AMD. Urządzenie powinno wspierać szybkie 45-watowe ładowanie przewodowe.

Czytaj też:

REKLAMA

Kiedy premiera? Z doniesień zaufanego informatora wynika, że jeszcze w lutym - najprawdopodobniej w pierwszym lub drugim tygodniu miesiąca. Oprócz Galaxy A57 na rynku ma pojawić się też nieco mniej zaawansowany Galaxy A37.

REKLAMA

Albert Żurek 26.01.2026 18:18

Ładowanie...