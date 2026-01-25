REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Rewolucja w akumulatorach. Nadchodzą baterie litowo-siarkowe

Cienkie baterie litowo-siarkowe pozwolą na zwiększenie pojemności akumulatorów bez wzrostu masy i objętości urządzenia. Dzięki zastosowaniu spienionego spoiwa możliwe będzie utrzymanie otwartych mikrokanałów po walcowaniu, co pomoże katodom Li-S kurczyć się bez zamykania przepływu ładunków elektrycznych.

Piotr Konopnicki
Cienkie baterie litowo-siarkowe z przełomowym odkryciem.
REKLAMA

Aktualnie twórcy smartfonów prześcigają się w skutecznym wykorzystaniu baterii krzemowo-węglowej, lecz to baterie litowo-siarkowe mogą być przyszłością branży. Ich szczególną zaletą jest fakt, że mogą pomieścić dużo energii w stosunku do swojej masy, aczkolwiek jest to okupione większymi gabarytami. Na ten moment potrzebują one około 1,5 do 2 razy więcej przestrzeni.

Dodatkowa objętość na ten moment utrudnia ich stosowanie w urządzeniach mobilnych, które co do zasady mają ograniczone miejsce. Dzięki zastosowaniu nowej metody konstrukcji możliwe będzie tworzenie cieńszych akumulatorów litowo-siarkowych, za pomocą zmiany spoiwa. To zasadniczo „klej”, który utrzymuje elektrodę baterii w całości.

REKLAMA

Zespół badawczy skondensował ten „lepik” na piankę, przy użyciu materiału na bazie białka. Po wyschnięciu pianka pozostawia w katodzie wiele małych otworów, które przypominają rurki. Można to przyrównać do gąbki z małymi tunelami. Katoda została poddana następnie typowemu procesowi produkcyjnemu zwanemu kalandrowaniem, czyli – upraszczając – przeciśnięciu przez dwa, niemal stykające się walce. Proces ten ma na celu uprasowanie materiału, dla uzyskania większej gęstości i zmniejszenia grubości. Projektanci twierdzą, że nawet po intensywnym „wygładzeniu” drobne tunele nie uległy zniszczeniu, a katoda stała się prawie trzykrotnie cieńsza.

W bateriach litowo-siarkowych kluczowe jest zachowanie małych otworów

Niewielkie szczeliny mają fundamentalne znaczenie, bowiem ułatwiają baterii przepuszczanie energii przez katodę podczas pracy. Jeśli wszystko zostałoby zbyt mocno ściśnięte, przepływ ulega spowolnieniu, a wydajność spada.

Jest to poważny problem w przypadku konstrukcji litowo-siarkowych. Ściskanie katody często niszczy przestrzeń wewnątrz, która pomagałaby baterii działać prawidłowo. W tym przypadku struktura wykonana z pianki ma działać jak wbudowane wsparcie, dzięki czemu można kompresować katodę, nie blokując przepływu energii.

Więcej naukowych tematów przeczytasz na łamach Spider'sWeb:

Po zlikwidowaniu problemu z objętością baterii udowodniono, że katoda zachowała wysoką pojemność i naładowała się w około 15 minut, co jest najważniejszym testem wydajnościowym szybkiego ładowania, przy którym słabe konstrukcje szybko zawodzą.

Co ważne, naukowcy nie podali kilka kluczowych dla akumulatorów informacji, które umożliwiłby porównanie tego rozwiązania z innymi projektami. Chodzi m.in. o czas działania po wielokrotnym ładowaniu czy odporność temperaturową. Badacze zaznaczyli tylko, że przy użyciu tej nowatorskiej metody będzie można podwoić wydajność baterii litowo-siarkowych, przy wykorzystaniu podobnej przestrzeni, co eliminowałoby główny powód, przez który ogniwa Li-S były niepraktyczne. Dzięki temu mogłyby znaleźć zastosowanie w urządzeniach mobilnych.

REKLAMA

Zespół uczonych twierdzi, że wciąż dąży do większej efektywności, lecz nie podano jeszcze dokładnego harmonogramu ani szacunkowej daty premiery gotowego produktu. Siłą rzeczy, konieczne jest uzyskanie powtarzalnych wyników i zaprojektowanie odpowiedniego, pełnoskalowego procesu produkcyjnego, nim gotowy wyrób trafi na rynek.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Piotr Konopnicki
25.01.2026 06:00
Tagi: Akumulatorybadania naukoweBaterieSmartfony
Najnowsze
16:50
Zdjęcia Google z nowością. Pokażą, że twoje życie to mem
Aktualizacja: 2026-01-24T16:50:00+01:00
16:40
Xbox w pułapce. Została jedna deska ratunku
Aktualizacja: 2026-01-24T16:40:00+01:00
16:30
Kompromitacja Microsoftu. Twoje dane nie są bezpieczne
Aktualizacja: 2026-01-24T16:30:00+01:00
16:20
Trzy dekady otwierali Windowsa. Nadal próbują
Aktualizacja: 2026-01-24T16:20:00+01:00
16:10
Microsoft popsuł Painta. Trudno o większy absurd
Aktualizacja: 2026-01-24T16:10:00+01:00
16:00
Rewolucja w laptopach. Na tym będziesz grać
Aktualizacja: 2026-01-24T16:00:00+01:00
12:52
Nowe ultrasonografy trafiają na rynek. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-24T12:52:10+01:00
10:39
iPhone 18 z rewelacyjnym ekranem. Podziękuj Samsungowi
Aktualizacja: 2026-01-24T10:39:40+01:00
10:37
Ten smartfon ma Androida, Windowsa i Linuxa. Chce być twoim komputerem
Aktualizacja: 2026-01-24T10:37:16+01:00
10:34
Twój telewizor powiedział prawdę. Nie ukryjesz, ile oglądasz
Aktualizacja: 2026-01-24T10:34:35+01:00
8:01
Ciemna materia nie ma już gdzie się ukryć. Nieuchwytna teoria potwierdzona
Aktualizacja: 2026-01-24T08:01:00+01:00
7:51
Biznes w kosmosie eksploduje. Dla Polski to potężna szansa
Aktualizacja: 2026-01-24T07:51:00+01:00
7:41
Koniec zależności od metali ziem rzadkich. "Zniknie bogactwo niektórych państw"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:41:00+01:00
7:31
Mieliśmy pracować wydajniej. "Te obietnice można wsadzić między bajki"
Aktualizacja: 2026-01-24T07:31:00+01:00
7:21
Stary satelita nauczył się widzieć w nocy. Efekt niesamowity
Aktualizacja: 2026-01-24T07:21:00+01:00
7:11
Poważana ekspertka ostrzega - kosmici zdemolują bankowość
Aktualizacja: 2026-01-24T07:11:00+01:00
7:01
iPhone 18 Pro (Max), Fold, 18, 18e i Air 2 - wszystko, co wiemy, a wiemy dużo
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
21:52
Ubisoft w tarapatach. W te gry już nie zagracie
Aktualizacja: 2026-01-23T21:52:54+01:00
21:46
Polski GLOWS złapał rozbłysk Słońca. Wnioski są mocne
Aktualizacja: 2026-01-23T21:46:02+01:00
20:57
Nie uciekniesz od takich kas. Musisz pomachać paragonem
Aktualizacja: 2026-01-23T20:57:30+01:00
19:50
W Warszawie rośnie zielony wieżowiec. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-01-23T19:50:11+01:00
19:49
SteelSeries Arctis Nova Elite - recenzja. Nie jesteś godny słuchawek za 2500 zł
Aktualizacja: 2026-01-23T19:49:14+01:00
17:41
WiFi za darmo w znanej linii lotniczej. W Polsce też
Aktualizacja: 2026-01-23T17:41:56+01:00
17:39
Tutaj kryzysu nie będzie. NVIDIA uspokaja
Aktualizacja: 2026-01-23T17:39:22+01:00
17:02
Wielki powrót futurystycznego kolosa. USA wprowadza broń hipersoniczną na morza
Aktualizacja: 2026-01-23T17:02:24+01:00
16:44
iPhone Air poprawiony. Nadrobili spory brak
Aktualizacja: 2026-01-23T16:44:01+01:00
15:49
Wiatr i słońce pokonały kopalne. Węgiel schodzi na margines
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:49+01:00
15:47
Trump chce tarczy na Grenlandii. Przechwyci pociski w kosmosie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:47:18+01:00
14:56
Nowy najlepszy procesor świata. AMD wprowadza potwora
Aktualizacja: 2026-01-23T14:56:58+01:00
14:52
Elon Musk obiecuje. "Robotów będzie więcej niż ludzi"
Aktualizacja: 2026-01-23T14:52:55+01:00
14:45
Polskie miasto rezygnuje z fajerwerków. Tej siły nie zatrzymacie
Aktualizacja: 2026-01-23T14:45:50+01:00
14:44
Kraków bastionem NATO. Powstała Krzemowa Dolina dla wojska
Aktualizacja: 2026-01-23T14:44:22+01:00
14:20
Coś mieszają z segregacją odpadów. Ty za to zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-23T14:20:23+01:00
13:54
Jak zarejestrować kartę SIM w T-Mobile, Plus, Play i Orange? Przez internet, nawet bez dowodu
Aktualizacja: 2026-01-23T13:54:08+01:00
13:29
Najlepsze smartwatche na walentynki. Te modele to pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-23T13:29:26+01:00
13:18
Lubię mojego Pixela, ale kolejna generacja nie ma sensu. Google, co ty robisz?
Aktualizacja: 2026-01-23T13:18:28+01:00
12:38
Twój zegarek Huawei właśnie stracił ważną funkcję. Polacy zawiedli
Aktualizacja: 2026-01-23T12:38:02+01:00
12:23
Ekran w Galaxy S26 Ultra dostanie ulepszenie. Zapomnij o ochronie
Aktualizacja: 2026-01-23T12:23:35+01:00
11:15
Nietypowy bagaż leci na Księżyc. NASA pakuje tam naszą historię
Aktualizacja: 2026-01-23T11:15:36+01:00
10:07
Dusimy się fatalnym powietrzem. "Ostrzegaliśmy przed kryzysem"
Aktualizacja: 2026-01-23T10:07:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA