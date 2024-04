Nareszcie. Oto baterie, które można naładować w kilka sekund

Wyniki badań opublikowano w serwisie Science Direct. Zespół wykorzystał dwie różne struktury metaloorganiczne do zoptymalizowanej syntezy akumulatorów hybrydowych. Podejście to doprowadziło do opracowania materiału anodowego o ulepszonej kinetyce poprzez dodanie drobnych materiałów aktywnych do porowatego węgla pochodzącego ze struktur metaloorganicznych.