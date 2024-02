Oto baterie przyszłości. Mają same zalety i nie wybuchną

Bateria wodna to rodzaj akumulatora jonowego, który wykorzystuje wodę jako elektrolit. Elektrolit to substancja, która umożliwia przepływ jonów między elektrodami, czyli biegunami akumulatora. W tradycyjnych akumulatorach litowo-jonowych elektrolit jest organiczny i zawiera związki litu. To sprawia, że akumulator ma dużą pojemność energetyczną, ale też jest podatny na uszkodzenia, przegrzanie i zapłon.