Samsung Galaxy A57 będzie hitem. Najbardziej opłacalny smartfon 2026
Samsung Galaxy A57 zapowiada się na najbardziej opłacalny smartfon 2026 r. Dlatego zebraliśmy wszystkie informacje na jego temat. Premiera ma być kwestią następnych tygodni.
Bazując na najnowszych doniesieniach oczekujemy, że Galaxy A57 pojawi się jeszcze w lutym. Najprawdopodobniej w pierwszym lub drugim tygodniu miesiąca. Właściwie wiemy wszystko na temat urządzenia.
Samsung Galaxy A57 i to, co zostało już potwierdzone
Na stronie internetowej Tenaa opublikowano szczegóły dotyczące budowy urządzenia. Smartfon ma ważyć 182 g i charakteryzować się wymiarami 161,5 × 76,8 × 6,9 mm. Tym sposobem sprzęt będzie trochę mniejszy, cieńszy i lżejszy od bezpośredniego poprzednika - Galaxy A56. Zeszłoroczny model mierzy 162.20 × 77.50 × 7.40 mm i waży 198 g.
Samsung Galaxy A57 będzie zatem jednym z najcieńszych urządzeń w średniej półce cenowej. W telefonie ma znaleźć się też 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ (1080 × 2340 pikseli). W dokumentach Tenaa brakuje szczegółów, ale najprawdopodobniej tak jak w poprzedniku będzie to panel AMOLED o wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz.
Smartfon zasili ośmiordzeniowy procesor z rdzeniami o taktowaniu 2,9 GHz, 2,6 GHz oraz 1,95 GHz. Dane chińskiej instytucji certyfikującej nie obejmują nazwy czipu. Ale dzięki testom w Geekbench wiemy, że będzie to Exynos 1680.
Co zostało jeszcze potwierdzone? Akumulator o minimalnej (znamionowej) pojemności 4905 mAh, co powinno przełożyć się na typową wartość 5000 mAh. Wcześniejsze certyfikaty 3C oraz TUV potwierdzają również wykorzystanie szybkiego ładowania o mocy 45 W. To jednak nie stanowi rewolucji, ponieważ już wcześniejsza generacja Galaxy A56 obsługiwała zasilacze o tej mocy.
Co nie zostało potwierdzone? Tak może wyglądać pełna specyfikacja
Jak dotąd pozostałe informacje na temat urządzenia: aparaty, wsparcie karty microSD oraz system i wsparcie nie zostały potwierdzone przez dokumentacje ze sprawdzonych źródeł. Mimo wszystko oczekujemy, że specyfikacja nadchodzącego Samsunga Galaxy A57 powinna wyglądać tak:
- wyświetlacz Super AMOLED 6,6 cala, FullHD+ (1080 x 2340 pikseli), częstotliwość odświeżania do 120 Hz, jasność 1200 nitów, szkło Gorilla Glass Victus+;
- procesor Exynos 1680 z układem graficznym Xclipse 550;
- pamięć: 8 GB RAM, 128 lub 256 GB przestrzeni na dane;
- akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;
- aparat główny 50 Mpix (Sony IMX906), szeroki 12 Mpix, makro 5 Mpix;
- aparat przedni 12 Mpix;
- wodoszczelność IP67;
- system Android 16, One UI 8, sześć lat wsparcia aktualizacji.
Oczekujemy, że cena będzie taka sama jak w przypadku poprzednika, czyli 1999 zł za wariant 8/128 GB i 2199 zł za 8/256 GB. Jednocześnie na rynku ma pojawić się Galaxy A37.