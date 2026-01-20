Samsung Galaxy A57 będzie hitem. Najbardziej opłacalny smartfon 2026

Ładowanie...

Bazując na najnowszych doniesieniach oczekujemy, że Galaxy A57 pojawi się jeszcze w lutym. Najprawdopodobniej w pierwszym lub drugim tygodniu miesiąca. Właściwie wiemy wszystko na temat urządzenia.

Samsung Galaxy A57 i to, co zostało już potwierdzone

Na stronie internetowej Tenaa opublikowano szczegóły dotyczące budowy urządzenia. Smartfon ma ważyć 182 g i charakteryzować się wymiarami 161,5 × 76,8 × 6,9 mm. Tym sposobem sprzęt będzie trochę mniejszy, cieńszy i lżejszy od bezpośredniego poprzednika - Galaxy A56. Zeszłoroczny model mierzy 162.20 × 77.50 × 7.40 mm i waży 198 g.

Samsung Galaxy A57 będzie zatem jednym z najcieńszych urządzeń w średniej półce cenowej. W telefonie ma znaleźć się też 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ (1080 × 2340 pikseli). W dokumentach Tenaa brakuje szczegółów, ale najprawdopodobniej tak jak w poprzedniku będzie to panel AMOLED o wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Smartfon zasili ośmiordzeniowy procesor z rdzeniami o taktowaniu 2,9 GHz, 2,6 GHz oraz 1,95 GHz. Dane chińskiej instytucji certyfikującej nie obejmują nazwy czipu. Ale dzięki testom w Geekbench wiemy, że będzie to Exynos 1680.

Co zostało jeszcze potwierdzone? Akumulator o minimalnej (znamionowej) pojemności 4905 mAh, co powinno przełożyć się na typową wartość 5000 mAh. Wcześniejsze certyfikaty 3C oraz TUV potwierdzają również wykorzystanie szybkiego ładowania o mocy 45 W. To jednak nie stanowi rewolucji, ponieważ już wcześniejsza generacja Galaxy A56 obsługiwała zasilacze o tej mocy.

Co nie zostało potwierdzone? Tak może wyglądać pełna specyfikacja

Jak dotąd pozostałe informacje na temat urządzenia: aparaty, wsparcie karty microSD oraz system i wsparcie nie zostały potwierdzone przez dokumentacje ze sprawdzonych źródeł. Mimo wszystko oczekujemy, że specyfikacja nadchodzącego Samsunga Galaxy A57 powinna wyglądać tak:

wyświetlacz Super AMOLED 6,6 cala, FullHD+ (1080 x 2340 pikseli), częstotliwość odświeżania do 120 Hz, jasność 1200 nitów, szkło Gorilla Glass Victus+;

procesor Exynos 1680 z układem graficznym Xclipse 550;

pamięć: 8 GB RAM, 128 lub 256 GB przestrzeni na dane;

akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;

aparat główny 50 Mpix (Sony IMX906), szeroki 12 Mpix, makro 5 Mpix;

aparat przedni 12 Mpix;

wodoszczelność IP67;

system Android 16, One UI 8, sześć lat wsparcia aktualizacji.

Oczekujemy, że cena będzie taka sama jak w przypadku poprzednika, czyli 1999 zł za wariant 8/128 GB i 2199 zł za 8/256 GB. Jednocześnie na rynku ma pojawić się Galaxy A37.

Albert Żurek 20.01.2026 22:00

