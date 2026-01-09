Samsung szykuje Galaxy A57. Nowy król opłacalności

Ładowanie...

Z najnowszych doniesień wynika, że Samsung Galaxy A57 oraz A37 mają zadebiutować już w następnym miesiącu. Informacje wskazują na pierwszy lub drugi tydzień miesiąca. Gigant miał zacząć wysyłać gotowy produkt do pierwszych osób. Czy aby jest na co czekać?

Samsung Galaxy A57 i A37 już w następnym miesiącu

Zaufany informator Abhishek Yadav twierdzi, że Samsung rozpoczął wysyłki Galaxy A57 do pierwszych twórców. Innymi słowy, urządzenie musi być już gotowe do regularnej sprzedaży i wprowadzenie na rynek. Gigant nie wysłałby niedokończonego urządzenia, prawda?

W innym poście użytkownik serwisu X podaje również prawdopodobny termin premiery nadchodzących średniopółkowych propozycji. Oba modele mają zadebiutować na początku lutego. Oznaczałoby to, że Samsung zdecyduje się na zmianę harmonogramu wydawniczego swoich smartfonów.

We wcześniejszych latach w pierwszej kolejności pod koniec stycznia lub na początku lutego wydawano serię Galaxy S, aby dopiero później w okolicach marca wprowadzić na rynek najlepsze modele z rodziny Galaxy A. Tym razem będzie trochę inaczej, ponieważ Galaxy S26 ma mieć premierę 25 lutego 2025 r.

W doniesieniu padła też informacja na temat Galaxy A07 5G - najtańszej propozycji Samsunga. Urządzenie ma zadebiutować pod koniec stycznia 2026 r.

Samsung Galaxy A57 będzie kolejnym hitem

Skąd to wiemy? Ponieważ każda generacja urządzeń z rodziny Galaxy A5X zyskuje na ogromnej popularności. Wystarczy tylko spojrzeć na najlepiej sprzedające się smartfony w 2025 i 2024 r. W ubiegłym roku był to Galaxy A56, a jeszcze wcześniej Galaxy A55. Samsung ma potężną markę i użytkownicy sięgający po urządzenia z różnych segmentów cenowych uważają te sprzęty - także ze średniej półki za sprawdzone.

Jeśli spodziewacie się ogromnych zmian, Samsung Galaxy A57 nie przyniesie rewolucji. W urządzeniu znajdziemy:

szybszy procesor Exynos 1680 zamiast 1580,

aparat główny 50 Mpix z matrycą Sony IMX906 (taki sam jak w poprzedniku) lub ISOCELL S5KGNJ;

ulepszony aparat szeroki 13 Mpix;

przedni moduł do selfie 12 Mpix;

ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, FullHD+, odświeżanie 120 Hz,

akumulator 5000 mAh, ładowanie 45 W.

Największą nowością będzie zatem procesor i trochę lepszy aparat szeroki, a także szybszy czytnik linii papilarnych. Oczekuje się też lekkich modyfikacji w kwestii wyglądu - głównie pod kątem wyspy na aparaty. Oznacza to, że kupno Galaxy A56 wcale nie będzie złym pomysłem. Szczególnie że nowy model powinien kosztować ok. 2000 zł, gdzie ubiegłorocznego można nabyć w cenie poniżej 1600 zł.

Albert Żurek 09.01.2026 13:08

