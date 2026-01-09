REKLAMA
Samsung szykuje Galaxy A57. Nowy król opłacalności

Samsung szykuje nowego króla opłacalności. Galaxy A57 ma pojawić się już niebawem. Zapowiada się telefon, który ponownie będzie bić rekordy popularności.

Albert Żurek
Z najnowszych doniesień wynika, że Samsung Galaxy A57 oraz A37 mają zadebiutować już w następnym miesiącu. Informacje wskazują na pierwszy lub drugi tydzień miesiąca. Gigant miał zacząć wysyłać gotowy produkt do pierwszych osób. Czy aby jest na co czekać?

Samsung Galaxy A57 i A37 już w następnym miesiącu

Zaufany informator Abhishek Yadav twierdzi, że Samsung rozpoczął wysyłki Galaxy A57 do pierwszych twórców. Innymi słowy, urządzenie musi być już gotowe do regularnej sprzedaży i wprowadzenie na rynek. Gigant nie wysłałby niedokończonego urządzenia, prawda?  

W innym poście użytkownik serwisu X podaje również prawdopodobny termin premiery nadchodzących średniopółkowych propozycji. Oba modele mają zadebiutować na początku lutego. Oznaczałoby to, że Samsung zdecyduje się na zmianę harmonogramu wydawniczego swoich smartfonów. 

We wcześniejszych latach w pierwszej kolejności pod koniec stycznia lub na początku lutego wydawano serię Galaxy S, aby dopiero później w okolicach marca wprowadzić na rynek najlepsze modele z rodziny Galaxy A. Tym razem będzie trochę inaczej, ponieważ Galaxy S26 ma mieć premierę 25 lutego 2025 r

W doniesieniu padła też informacja na temat Galaxy A07 5G - najtańszej propozycji Samsunga. Urządzenie ma zadebiutować pod koniec stycznia 2026 r. 

Samsung Galaxy A57 będzie kolejnym hitem

Skąd to wiemy? Ponieważ każda generacja urządzeń z rodziny Galaxy A5X zyskuje na ogromnej popularności. Wystarczy tylko spojrzeć na najlepiej sprzedające się smartfony w 2025 i 2024 r. W ubiegłym roku był to Galaxy A56, a jeszcze wcześniej Galaxy A55. Samsung ma potężną markę i użytkownicy sięgający po urządzenia z różnych segmentów cenowych uważają te sprzęty - także ze średniej półki za sprawdzone. 

Jeśli spodziewacie się ogromnych zmian, Samsung Galaxy A57 nie przyniesie rewolucji. W urządzeniu znajdziemy:

  • szybszy procesor Exynos 1680 zamiast 1580,
  • aparat główny 50 Mpix z matrycą Sony IMX906 (taki sam jak w poprzedniku) lub ISOCELL S5KGNJ;
  • ulepszony aparat szeroki 13 Mpix;
  • przedni moduł do selfie 12 Mpix;
  • ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, FullHD+, odświeżanie 120 Hz,
  • akumulator 5000 mAh, ładowanie 45 W.
Największą nowością będzie zatem procesor i trochę lepszy aparat szeroki, a także szybszy czytnik linii papilarnych. Oczekuje się też lekkich modyfikacji w kwestii wyglądu - głównie pod kątem wyspy na aparaty. Oznacza to, że kupno Galaxy A56 wcale nie będzie złym pomysłem. Szczególnie że nowy model powinien kosztować ok. 2000 zł, gdzie ubiegłorocznego można nabyć w cenie poniżej 1600 zł.

Albert Żurek
09.01.2026 13:08
Tagi: AndroidGoogleSamsungSmartfony
