Taki będzie Samsung Galaxy Watch 7. Wyciekła pełna specyfikacja zegarków

Z kolei Galaxy Watch Ultra jest dwukrtonie cięższy niż Galaxy Watch 7, co zapewne spowodowane jest wykorzystaniem tytanowej ramki i umieszczeniem baterii o pojemności prawie 590 mAh. Co ciekawe, Galaxy Watch Ultra posiada klasę wodoszczelności 10 ATM co oznacza, że można bez obaw w nim pływać oraz nurkować. Podczas gdy Galaxy Watch 7 posiada klasę wodoszczelności 5 ATM, co pozwala jedynie na bezstresową kąpiel w wannie.