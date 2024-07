Nowiusieńki zegarek Samsunga w kapitalnej promocji. Musisz się jednak pospieszyć

Galaxy Watch FE w promocji dostępny jest w kwocie 749 zł, która wydaje się naprawdę niezła, jeśli mówimy o propozycji, która jest tak naprawdę miniaturowym smartfonem leżącym na naszym nadgarstku. Taka cena obowiązuje tylko do końca tego tygodnia, do 7 lipca. W następny poniedziałek urządzenie wróci do swojej standardowej ceny i będzie kosztowało 889 zł, czyli 140 zł więcej. Warto zatem zdecydować się na zakup już teraz i zaoszczędzić.