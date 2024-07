Takie funkcje będzie miał pierścień Galaxy Ring Aplikacja Samsunga zdradza szczegóły

Samsung oficjalnie poinformował o istnieniu (a właściwie pracach nad) Galaxy Ring podczas styczniowego wydarzenia Galaxy Unpacked. Jednak nieoficjalnie o planach wprowadzenia inteligentnego pierścienia do sprzedaży dowiedzieliśmy się już we wrześniu, a to za sprawą aplikacji Galaxy Wearable, w której odkryto pliki jednoznacznie wskazujące na przyszłe wsparcie dla Galaxy Ring.



Teraz do internetu trafiły informacje o funkcjach, jakie będzie oferował pierścień.