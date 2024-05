Galaxy Ring już za nieco ponad miesiąc. Czego się spodziewamy i co chcemy zobaczyć

Rozmiary Galaxy Ring będą o numerach od 5 do 13 w skali amerykańskiej. Tak jak w przypadku butów czy ubrań, na świecie stosowane są różne rozmiarówki. W polskiej skali stosowane są liczby od 8 do 30, zmieniając się co numer. W amerykańskiej skali istnieją rozmiary od 5 do 13, ale zmieniają się co pół i dodatkowo w porównaniu do polskiego skali mogą obejmować aż dwa wariaty w ramach jednego rozmiaru. Przykładowo amerykański 5,5 oznacza rozmiar 10 (obwód 50 mm, średnica 15,6 mm), ale amerykański 12 oznacza zarówno polski 27 (obwód 67 mm, średnica 21,3 mm), jak i 28 (obwód 68 mm, średnica 21,6 mm).