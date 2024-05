Nie będziesz przykuty do gniazdka. Ten zegarek Samsunga naładujesz ekspresowo

Są też modele (niekoniecznie droższe) z szybszym ładowaniem – np. uzupełnienie akumulatora do pełna w OnePlus 12 zajmuje ok. pół godziny (dzięki 100-watowej ładowarce). Zegarki, ze względu na znacznie mniejsze baterie, również nie ładują się aż tak długi, nawet przy mocy 10 W. Dla przykładu, Watch 6 Classic potrzebuje ok. 80 minut do pełnego naładowania, natomiast wyższa moc 15 W powinna znacząco skrócić ten czas, zbliżając go do poziomu uzyskiwanego w smartfonach z dużo większymi ogniwami.