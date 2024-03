Galaxy Watch ma zmienić wygląd na wzór rywala. Kupisz?

Choć na rynku smartwatchy istnieje wiele mniej lub bardziej znanych marek, to dla wiele osób, choć minimalnie śledzących ten segment jedno jest pewne: prostokątna koperta to Apple Watch, okrągła to Galaxy Watch (lub inny zegarek oparty o Wear OS). Jednak nie było tak zawsze.



Swoje pierwsze kroki z urządzeniami noszonymi Samsung stawiał z Galaxy Gear, a pierwszy produkt w tej linii posiadał kwadratowy ekran. Teraz Samsung rozważa powrót do korzeni - albo zastosowanie rozwiązań rywala, zależnie jak na to patrzeć.