Wyciekły tapety z Pixeli 9. Zdradzają ważny szczegół dotyczący nowych telefonów Google'a

Wycieki w przypadku smartfonów zwykle dotyczą specyfikacji i mają formę ujawnionych materiałów marketingowych czy zdjęć z etapu produkcyjnego. Stosunkowo rzadko dochodzi do wycieków tapet. A te nie są bez znaczenia, bowiem mogą zdradzić co nieco na temat kolorystyki urządzenia czy wyglądu interfejsu. Tak jak ma to miejsce w przypadku nadchodzących Pixeli 9.