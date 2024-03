Tak wygląda nowy Google Pixel. W tym roku będzie trudniej wybrać

Oznacza to, że Google w tym roku pójdzie w ślady Apple'a i zrobi zwykłą wersję, model "Pro" oraz powiększony wariant "Pro XL". Z nowych doniesień wynika, że podstawowy model będzie wyglądał bardzo podobnie do reszty serii – producent postawi na stylistkę rodem z iPhone'ów, obejmującą kanciaste, ścięte ramki i płaski ekran. Podstawowy Pixel 9, tak jak bazowe iPhone'y, będzie miał do dyspozycji wyłącznie dwa aparaty na tylnym panelu: główny i szeroki. Trzy aparaty będą zarezerwowane dla lepszych modeli Pro. Na przodzie bez większych zaskoczeń znajdziemy pojedynczy aparat do selfie.