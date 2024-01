Wyciekł Google Pixel 9 Pro. Bardzo coś przypomina i nie jest to iPhone

Google Pixel 9 będzie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej około 6,5 cala. W porównaniu do poprzednika, Pixela 8 Pro, który posiada ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, jest to całkiem duża zmiana. Jednak bez zmian pozostanie wycięcie w postaci dziurki na środku wyświetlacza, tzw. punch hole, z aparatem do selfie. Pixel 9 Pro będzie miał cienkie ramki i płaskie boki, niczym iPhone'y w ostatnich odsłonach, z przyciskami zasilania i głośności po prawej stronie telefonu.