To pierwszy taki smartfon Realme. Jest tak tani, że szok

Nowy Realme trafił do sprzedaży w Filipinach i jest dostępny za równowartość ok. 258 zł. To naprawdę niedużo jak za nowy smartfon i mimo że nie powala specyfikacją, to dla mniej wymagającego użytkownika byłby jak znalazł. Jak na razie nie wiemy czy i kiedy Realme Note 50 trafi do Europy i do Polski, natomiast pojawienie się tego modelu na kolejnych rynkach jest bardzo prawdopodobne.