Smartfony są za małe. Realme postanawia sprzedać nam patelnię

Kiedyś świat był prostszy. Słyszałeś nazwę Note i automatycznie wiedziałeś, że mowa o Samsungu. Później rzeczy zaczęły się komplikować, bo pojawiły się chińskie marki, które postanowiły nawiązywać do tej nazwy, a sam Samsung z niej zrezygnował. I tak otrzymaliśmy Note'a od Xiaomi i to w dwóch smakach, bo jest jeszcze Redmi, dostaliśmy również Infinixa. Dzięki tej nazwie od razu wiemy, z jakiego typu smartfonem mamy do czynienia – o znacznie większym ekranie, który ma nam ułatwiać robienie notatek. Niektórzy tradycjonaliści powiedzą, że bez rysika nie ma prawdziwych Note'ów, ale stoję na stanowisku, że wokół rysika jest więcej kultu niż faktycznych zalet, ale to temat na zupełnie inny wpis. Wróćmy do naszych patelni, zwanych Note. W tym roku możemy mówić o mocnej ofensywie modelowej ze strony Realme, a do znanych i lubianych smartfonów dołącza zupełnie nowy produkt: Realme Note 1.