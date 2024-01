Nadchodzi nowy Xiaomi. Sprawdź, jaki będzie Redmi Note 13

Xiaomi to jedna z najważniejszych marek smartfonów, w 2023 r. była trzecią pod względem liczby sprzedanych urządzeń. Redmi to submarka Xiaomi, którą pokochały miliony klientów na całym świecie, a która miała oferować ładne i przyjemne w obsłudze smartfony, których wyróżnikiem jest stosunek ceny do możliwości. I to się udało, o czym świadczy popularność marki oraz stale powiększająca się oferta. We wrześniu w Chinach zadebiutowała najnowsza iteracja uwielbianej przez klientów serii Note, a 25 stycznia smartfony debiutują w Polsce. Czy warto się nimi zainteresować? Jeszcze jak, ale żeby nie być gołosłownym, warto przybliżyć najnowsze modele. Zanim jednak do tego przejdziemy warto pochylić się nad elementem wspólnym dla wszystkich pięciu smartfonów - nowoczesnym i eleganckim designie. Dzięki bardzo wąskim ramkom wokół ekranu użytkownik ma wrażenie, że front urządzenia to niemal w całości ekran. Lekko zaokrąglone rogi w połączeniu z prostokątnymi bokami i smukłością sprawiają, że na smartfon aż chce się patrzeć.