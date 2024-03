Sam wymienisz baterię w iPhonie i to bez rozkręcania telefonu. Apple ma świetny patent

W przypadku iPhone'ów kwestia jest bardziej skomplikowana. Wymagałoby to prawdopodobnie rezygnacji z wodoodporności, smukłej konstrukcji lub innych funkcji. Znając Apple, mogłoby to być pretekstem do pozbycia się portu USB-C z telefonów. W końcu, po co komu port, skoro słuchawki i mikrofon można podłączyć bezprzewodowo, a baterię naładować w innym urządzeniu czy wymienić na drugą, naładowaną?