iPhone 16 Pro będzie taki jak dawniej. Raperzy się ucieszą

Nowe informacje mówią, że tytan błękitny ma zostać usunięty w iPhone'ach 16 Pro, a w jego miejsce wejdzie stary-nowy kolor złoty. Takie wykończenie mieliśmy już w iPhone'ach 14 Pro (i starszych). Co więcej, dotychczasowy tytan czarny (który czarny nie jest, a raczej szary) ma zostać zastąpiony kolorem nazwanym jako kosmiczna czerń: kolorystyka ma być podobna do tego, co dostaliśmy w czarnym iPhonie 14 Pro.