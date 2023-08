Apple odchudził patelnię. Tytanowy iPhone 15 Pro oznacza same zalety

Do sieci trafiły też nowe doniesienia użytkownika serwisu X pod pseudonimem Revegnus, który zasugerował, że „piętnastki” będą odchudzone. Bardzo odchudzone, ponieważ mniejszy iPhone 15 Pro miałby ważyć 191 g, a iPhone 15 Pro Max (Ultra) tylko 221 g. Są to znacznie niższe wartości w porównaniu z dotychczasowymi sztandarowcami Apple, gdzie iPhone 14 Pro waży 206 g, a model 14 Pro Max 240 g. Oznaczałoby to, że firma odchudzi odpowiednio 15 i 19 g oba sprzęty, co wydaje się naprawdę pozytywnym scenariuszem.