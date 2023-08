Niemożliwe? Nowy iPhone 15 może być mocniejszy niż MacBook

Robi wrażenie, choć warto zaznaczyć, że nie są to potwierdzone testami dane. Choć jest to bardzo prawdopodobne - A16 Bionic w testach Geekbench 6 metal zapewniał ok. 22 tys punktów, więc dodatkowy rdzeń oraz niższy proces litograficzny mogłyby sprawić, że wynik i w praktyce okaże się prawdziwy.