Apple zapomniał być eko. Dorzuci do iPhone'a 15 kolejny kabel - kolorowy i pleciony

Po licznych kontrowersjach, plotkach i przerzucaniem się oficjalnymi oświadczeniami, Apple pogodziło się z decyzją Unii Europejskiej, a branża tech z niecierpliwością wyczekuje pierwszego iPhone z portem USB-C.



Wymuszenie przez UE na producentach elektroniki umieszczenia portu USB-C docelowo ma przyczynić się do zredukowania elektrośmieci - przede wszystkim ton kabli. Jednak według plotek Apple wychodzi z założenia, że przeciętny użytkownik nie posiada w domu kabla USB, tak więc dostarczy go im wraz z iPhone 15. Co ciekawe, firma z Cupertino zakłada, że każdy ma ładowarkę do iPhone'a, bo tej z kolei do telefonów nie dodaje.