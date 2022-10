Greg Jozwiak odpowiadający w Apple za marketing spytany przez dziennikarzy The Wall Street Journal podczas konferencji Tech Live o to jak firma zareaguje na przyjęte przez Unię Europejską przepisy zobowiązujące wszystkich producentów smartfonów do korzystania ze złącza USB-C stwierdził, że Apple "oczywiście dostosuje się do tych wymogów, bowiem nie ma innego wyboru".