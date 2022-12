Kiedy USB-C we wszystkich smartfonach? Unia Europejska podała konkretną datę

Wspólna ładowarka stanie się wreszcie rzeczywistością w Europie. Czekaliśmy na te przepisy ponad dziesięć lat, ale możemy wreszcie pozostawić w przeszłości obecną mnogość ładowarek. To przyszłościowe prawo pozwala na rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie ładowania i przyniesie korzyści wszystkim - od sfrustrowanych konsumentów, po nasze wrażliwe środowisko [naturalne - dop. red.]. Są to trudne czasy dla polityki, ale pokazaliśmy, że UE nie zabrakło pomysłów i rozwiązań, które mogą poprawić życie milionów ludzi w Europie i zainspirować inne części świata do pójścia w ich ślady.

- powiedział maltański poseł Alex Agius Saliba