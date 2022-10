Apple Watch Ultra - najfajniusi Watch w historii

Tak więc fajniusi Watch Ultra jest też zauważalny przez innych. - O, to ten nowy Watch? Pokaż no go - takie zdanie wysłuchuję od bliskich i znajomych w zasadzie od pierwszego dnia, gdy założyłem go na nadgarstek. Reakcja zawsze jest ta sama - Watch Ultra bardzo się podoba. Praktycznie wszyscy podkreślają to samo - nie jest przesadnie duży, wygląda atrakcyjnie, wykończenie tytanowe mocno przypomina stal, także pod kątem jakości. No i, że fajna nowa opaska.