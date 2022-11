Nie kupiłem iPhone 14 Pro, czekam na iPhone 15 z 3 powodów. Nie chodzi o kasę

W 2022 roku standard Lightning jest do zakopania. Niektórzy szaleńcy próbują go bronić - jak mój dobry kolega Piotr Grabiec - ale zdecydowana większość cywilizowanego świata pozostaje zgodna: Lightning musi trafić na cmentarz. Premiera telefonów iPhone 14 Pro obnażyła to po raz kolejny. Wydajne urządzenia są w stanie rejestrować obrazy w formacie ProRAW z rozdzielczością do 48 MB. Takie zdjęcia są od 10 do 12 razy większe niż pliki HEIF lub JPEG. Jeśli chcemy je zgrać po kablu, Lightning okazuje się wąskim gardłem, ze swoim maksymalnym transferem na żenująco niskim poziomie 480 Mb/s. Człowiekowi przypominają się minione czasy USB 2.0.