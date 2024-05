Jest spora szansa, że masz ten smartfon w kieszeni. Zaraz dostanie najnowszy system

Aktualizacja zawiera oprogramowanie w wersji A536EXXU9EXDE, a także poprawki bezpieczeństwa z kwietnia 2024 r. Co ważne, One UI 6.1 w Galaxy A53 5G nie posiada funkcji Galaxy AI dostępnych m.in. we flagowcach z serii S. Wprowadza jednak szereg nowych funkcji, takich jak kopiowanie i wklejanie obiektów między obrazami, ulepszone edytowanie zdjęć i wyszukiwanie w aplikacji Galeria.