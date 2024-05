Opera gotowa na rewolucją w laptopach z Windowsem. Idzie w ślady Google

Co prawda laptopy z Windowsem wyposażone w procesory ARM (m.in. Snapdragony 8cx) istnieją już od wielu lat na rynku, ale jednak nigdy nie zyskały większej popularności. Producenci mobilnych komputerów wydawali co najwyżej kilka modeli, które trafiały przede wszystkim do entuzjastów nowinek technologicznych. Dla przeciętnego użytkownika była to zwykła fanaberia, zresztą podobnie jak dla twórców oprogramowania.