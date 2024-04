Na rynku komputerów osobistych do tej pory panowali dwaj producenci: AMD i Intel. Oprócz tego działa też Apple i będący do tej pory na pecetowym marginesie Qualcomm. Ten ostatni, póki co, nie zdołał osiągnąć większych sukcesów, jego produkty na rynku PC okazywały się bardzo rozczarowujące. Z układami Snapdragon X ma być zupełnie inaczej.