ARM zawojował rynek? Phi, to ten procesor swego czasu był absolutnie wszędzie

Inną ważną cechą 6502 była jego prostota konstrukcyjna, która wynikała z mniejszej liczby tranzystorów w porównaniu do innych procesorów tamtego czasu. Mimo to, oferował on zestaw 56 instrukcji i był w stanie pracować z prędkością od 1 MHz do 3 MHz, co było konkurencyjne na ówczesnym rynku. Procesor 6502 posiadał również unikalny zestaw trybów adresowania, w tym adresowanie strony zerowej, które pozwalało na szybki dostęp do pierwszych 256 bajtów pamięci RAM, co mogło być wykorzystywane prawie jak rejestry wewnętrzne. To zwiększało efektywność programowania i wydajność procesora.