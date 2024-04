To AMD ma najbardziej zaawansowane układy dla AI PC. I właśnie idzie po złoto

Klienci firmowi mają też szereg innych wymagań co do potencjalnie nabywanych komputerów. Muszą być łatwe w zarządzaniu i zapewniające maksymalny możliwy stopień bezpieczeństwa. Dlatego też zarówno Intel jak i AMD mają w swojej ofercie układy właśnie przeznaczone do komputerów do użytku stricte do pracy. W przypadku AMD chodzi o linię Ryzen Pro.