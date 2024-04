Ten maluch może zmienić laptopy z Windowsem na zawsze. Przełom?

Ten tytułowy maluch to układ wykonany w architekturze ARM, czyli identycznej, z której korzystają czipy drzemiące m.in. w smartfonach (z Androidem i iOS), ale także w komputerach Apple – m.in. laptopach MacBook. Architektura ta z zasady jest dużo bardziej energooszczędna, co w laptopach jest na wagę złota – urządzenia mogą dłużej działać na jednym ładowaniu. Nowy Snapdragon X Plus może w tym mocno pomóc.