Ta karta graficzna kosztuje 19 tys. zł. To musisz wiedzieć o AMD Radeon Pro

To zależy od zastosowania, konkretnego programu, a nawet jego implementacji - w przypadku obliczeń warto dobrać wersję oprogramowania odpowiednią dla danej karty (lub pluginy pozwalające wykorzystać maksimum możliwości sprzętu, jak choćby Radeon Pro Render dla Blendera). Obecnie AMD gorączkowo pracuje nad oprogramowaniem do obliczeń AI (choćby nad rozwojem platformy ROCm), tak by karty Radeon nie odstawały do rozwiązań konkurencji. I tak biorąc choćby pod uwagę Stable Diffusion (popularny model AI zamieniający tekst na obraz), to karty NVIDIA nie dadzą innym rozwiązaniom szans, gdy użyjemy Automatic1111, ale jeśli skorzystamy z dystrybucji SHARK, to Radeony naprawdę potrafią pokazać pazur.