Jak uruchomić NVIDIA Chat With RTX na karcie GeForce? Twoja lokalna AI bez połączenia z chmurą

Aplikacja stworzona przez firmę NVIDIA zadziała oczywiście tylko na kartach GeForce, a i to nie na wszystkich modelach. NVIDIA Chat with RTX wymaga karty GeForce RTX serii 3000 lub 4000 z co najmniej 8 GB pamięci graficznej. Ponadto na komputerze z co najmniej 16 GB pamięci musi być zainstalowany system Windows 11 oraz sterowniki GeForce w wersji 535.11 (lub nowsze).