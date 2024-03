Miało być pięknie, wyszło jak zwykle. Dzikie SI już sieją zniszczenie

To jednak dość wyszukany atak, mimo wszystko, a wykorzystanie technologii generatywnej SI była tylko jego najbardziej widowiskową częścią. Tymczasem pojawia się coraz więcej dowodów świadczących o tym, że GPT jest wykorzystywane do masowego generowania spamu. Sam zalew fałszywych informacji w Sieci nie jest niczym nowym, ale za sprawą GPT możliwe jest masowe generowanie wiadomości ściśle personalizowanych pod każdą z ofiar i wysoce poprawnych językowo. Spam zazwyczaj jest nieudolny i mało skuteczny jednostkowo - tajemnica tkwi w jego masowości. Za sprawą GPT spam może być nie tylko masowy, ale i wysoce skuteczny. Właściwie jedynym powodem, dla którego ewidentnie złamany GPT nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywany przez spamerów, to jego koszt energetyczny. Spam jest tani w wysyłce, tymczasem hostowany indywidualnie przez przestępców ich spersonalizowany GPT zużywa dużą ilość zasobów sprzętowych. To jednak tymczasowa przeszkoda co najwyżej.