8 mld - tyle stron ocenzurował Google. Czy jest co świętować?

DMCA nie obowiązuje tylko w Stanach Zjednoczonych. Jest bowiem częścią traktatu WIPO o prawie autorskim, który został podpisany przez 191 państw, w tym Polskę. Oznacza to, że te państwa zobowiązały się do wprowadzenia w swoim prawie krajowym podobnych zasad ochrony praw autorskich w środowisku cyfrowym, jakie zawiera DMCA. Jednak nie wszystkie państwa podpisujące traktat WIPO mają takie same przepisy i procedury dotyczące egzekwowania prawa autorskiego. Niektóre państwa mają bardziej liberalne lub restrykcyjne podejście do tego, co stanowi naruszenie prawa autorskiego i jakie są konsekwencje takiego naruszenia.