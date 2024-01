Myślicie, że piractwo się skończyło, bo jest Spotify i Netflix? To patrzcie na to

Zebrane przez MUSO i Kearney dane obejmują aż 730 tys. różnorakich treści wideo znalezionych w pirackich serwisach, z których aż 65 proc. to seriale i filmy, 25 proc. to anime, 9 proc. to transmisje na żywo z wydarzeń sportowych, a 1 proc. to telewizyjne transmisje na żywo. Jest to uśredniona wartość globalna, gdyż zależnie od regionu niektóre kategorie treści są popularniejsze od innych (np. transmisje na żywo z wydarzeń sportowych odpowiadają za aż 11,3 proc. nielegalnych treści w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie za jedynie 5,3 w rejonie Azji i Pacyfiku).