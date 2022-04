Po ukończeniu liceum błyskawicznie jednak nauczyłem się szacunku do cudzej pracy i dóbr cyfrowych, które mają przecież taką samą wartość, co dobra fizyczne. A przynajmniej powinny taką mieć, choć w oczach niektórych nadal pokutuje przekonanie, że jeśli coś jest na komputerze czy smartfonie, to nie jest to równie wartościowe, a prawdziwa praca to jest w kopalni, a nie przy komputerze. Nauczyłem się go po części dlatego, że sam zacząłem treści tworzyć i sam też padłem ofiarą piractwa po publikacji książki, co skończyło się długotrwałą batalią z pewnym popularnym serwisem z gryzoniem w nazwie. W większej mierze jednak zacząłem płacić za treści nie tylko z szacunku do cudzej pracy, ale też ze względu na to, że łatwiej było za nie zapłacić, niż je spiracić.