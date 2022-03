I tu znowuż krew mnie zalewa, gdy słyszę lamenty, jakie to złe i straszne, że trzeba płacić tylu serwisom, żeby obejrzeć najgłośniejsze produkcje. Ale wiecie co? Tylko dzięki temu, że tych serwisów jest aż tyle, te głośne produkcje w ogóle powstają! Tylko dlatego, że giganci muszą notorycznie zabiegać o uwagę widza i napływ nowych subskrybentów, tak aktywnie powstają nowe filmy i seriale, a serwisy streamingowe skupują licencje na prawo i lewo, byle tylko mieć bogatszą lub ciekawszą ofertę od konkurencji. Gdyby taka konkurencja nie istniała, to tempo powstawania seriali byłoby nieporównywalnie niższe, bo konkurencja napędza cały rynek. I - patrzcie mi na usta - to DOSKONALE. Oczywiście można się kłócić, że tylko 1 na 50 originalsów jest coś wart, ale dzięki takiej skali produkcji po pierwsze niegdyś hermetyczna branża filmowa rozrosła się do gargantuicznych rozmiarów, a po drugie, gdy już przyjdą maszyny i nas zjedzą zabiorą nam pracę nie będziemy umierać z nudów, gdy już ziści się mokry sen lewicy o dochodzie gwarantowanym, a pół ludzkości zalegnie do góry brzuchem (ale to temat na zupełnie odrębny wywód).