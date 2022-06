Rok więzienia i 2,5 mln zł kary. Takiego wyroku za piractwo w Polsce jeszcze nie było

Żyjąc w wielkomiejskiej bańce można odnieść wrażenie, że piractwo odchodzi do przeszłości. Wszechobecność niedrogich usług streamingowych sprawia, że dostęp do legalnej rozrywki audiowizualnej dawno nie był tak łatwy, również w ujęciu ekonomicznym. Tym bardziej niepokoi fakt, że dla wielu Polaków korzystanie z pirackich treści nadal ma duży sens, mimo związanej z tym niewygody i ryzyka. Że o poczuciu przyzwoitości nie ma co wspominać.