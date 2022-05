Netflix wysyła Polakom dziwny kod. To koniec dzielenia się kontem

Netflix kończy z cichym przyzwoleniem na dzielenie kont między użytkowników, którzy nie mieszkają pod jednym dachem. Przez wiele lat firma pozwalała na to, żeby z jednego konta korzystały osoby niebędące rodziną lub nawet grupy zupełnie przypadkowych ludzi. Firma uzasadniała decyzję tym, że lepiej przywiązać do siebie użytkownika, nawet jeśli nie płaci. Dlaczego? Bo kiedyś zmądrzeje i zapłaci. Sytuacja się zmieniła, Netflix ma na rynku sporą konkurencję, a inwestorom skończyła się cierpliwość. Są naciski, żeby Netflix dokręcił śrubę i zaczął utrudniać dzielenie kont. Najpierw słyszeliśmy o tym, że takie działania Netflix przeprowadza we Włoszech, ale wiemy już, że firma wzięła się również za Polaków.