Assassin's Creed Mirage dodaje znienawidzone zabezpieczenie w pierwszej łatce

Denuvo to niezwykle skuteczny, ale jednocześnie niezwykle inwazyjny system zabezpieczeń antypirackich. Jego działanie ma realny wpływ na wydajność uruchomionej gry, wbrew twierdzeniom producentów, co zostało wielokrotnie udokumentowane przy użyciu wiarygodnych testów. To właśnie ze względu na niższą wydajność gracze nie cierpią Denuvo.