Nintendo przenosi walkę z piratami na ich teren. Nowe zabezpieczenie uderza w emulatory Switcha na PC

Ci mieli dotychczas łatwe zadanie, uruchamiając nielegalne kopie gier dla Switcha na PC. Nintendo koncentrowało się bowiem na zabezpieczaniu własnej konsoli, by uruchamianie na nich piratów było jak najtrudniejsze. Japończycy nie przewidzieli natomiast, że popularność ich tytułów będzie tak duża na komputerach osobistych. Również w wersji przenośnej, co by wskazać Steam Decka. Gry dla Switcha dotychczas nie miały żadnych poważnych zabezpieczeń skierowanych przeciwko komputerom, co doskonale wykorzystali twórcy emulatorów.