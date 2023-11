Policja zamknęła piracki serwis. Właściciele wozili się drogimi furami i są zaskoczeni, że to koniec

Śledztwo od połowy 2020 r. prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dokonali zatrzymań w Gdyni i na Dolnym Śląsku. Wśród zatrzymanych jest założyciel serwisu ogladaj.to, informatyk obsługujący witrynę oraz pośrednik w sprzedaży kodów dostępu do płatnej wersji strony. Według służb serwis działał co najmniej od maja 2020 r. do czerwca 2023 r.