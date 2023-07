To co jednak szczególnie zapewne interesuje włoskich obywateli to zmiana prawa w kwestii samej konsumpcji pirackiej telewizji. Karani będą nie tylko dostawcy ale również odbiorcy. Użytkownik nielicencjonowanego strumienia internetowej telewizji we Włoszech będzie ryzykował grzywnę do 5000 euro. To ma być jednak dopiero początek, a prawo ma być podobno zaostrzane na terenie całej Unii Europejskiej, jeżeli wierzyć przedstawicielom włoskiego rządu.