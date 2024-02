Ponad milion liczników prądu do wymiany. Tak trzeba przygotować się na wizytę fachowców

Na koniec 2023 r. liczniki zdalnego odczytu zostały zainstalowane u ponad 1,14 mln odbiorców Tauron. Stanowi to około 19 proc. klientów firmy. W ubiegłym roku liczniki zdalnego odczytu były instalowane u nowo przyłączanych do sieci klientów oraz dla prosumentów. W sumie na koniec 2025 r. w sieciach Tauron Dystrybucji będzie funkcjonowało około 2,1 mln liczników inteligentnych, co oznacza, że ponad 35 proc. klientów będzie miała nowe liczniki.