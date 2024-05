Apka Booksy ma nową opcję. Skorzystasz, o ile jesteś obrotny

Z Booksy korzystamy na co dzień i wszyscy wiemy, jak bardzo to ułatwia rezerwacje najróżniejszych wizyt – czy to do fryzjera, barbera, kolczyki, czy paznokcie. Z platformy korzystają zarówno panowie, jak i panie. Wszystko to bez zbędnych połączeń, tylko kilka klików i gotowe (można zarezerwować wizytę nawet w środku nocy). Oczywiście my jako konsumenci znamy tę stronę medalu, z kolei istnieje jeszcze ta druga – po stronie biznesu. Ta właśnie została ulepszona, ponieważ apka Booksy Biz miała stać się wielofunkcyjnym systemem do zarządzania biznesem.