Nie chcą korzystać z aplikacji w sklepie. Carrefour ma dla seniorów inny pomysł

Spotykają się dwie skrajne drogi. Jedna zakłada, że współcześni 60-latkowie radzą sobie z nowymi technologiami lepiej niż osoby w ich wieku 10,20 czy 30 lat temu. Potwierdzają to zresztą badania. W raporcie „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” odnotowano, że 60 proc. seniorów w Polsce korzysta obecnie z bankowości za pomocą smartfonu. Co więcej - co trzeci senior internetowe zakupy opłaca Blikiem. A skoro już teraz starszych da się przyciągnąć do technologii, to nie będzie z tym problemu później. Dla dzisiejszych 30 czy 40-latków internet jest czymś naturalnym, więc dalej będą szli z duchem czasu.